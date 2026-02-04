Mόλις δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων, οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών αποφάσισαν στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις, κατεβαίνοντας αυτή τη φορά με τρακτέρ στην Αθήνα.

Πίεση από τα τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα

Οι αγρότες, πιεσμένοι από τα τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, εκτιμούν ότι μόνο με τον αγώνα θα καταφέρουν να υπερασπιστούν το δίκαιο των αιτημάτων τους. Γι’ αυτό και αποφάσισαν να διοργανώσουν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα, με την κάθοδό τους στην πρωτεύουσα να προγραμματίζεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο.

Η κυβέρνηση άκουσε αλλά δεν έλυσε τα προβλήματα

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν από τους εκπροσώπους της πανελλαδικής επιτροπής στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια καθώς, όπως υπογράμμισαν όλοι οι συμμετέχοντες, η κυβέρνηση άκουσε, αλλά δεν έλυσε τα βασικά τους προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά. Αυτό έχει ως συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, όπως σημειώνεται.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη θα διοργανωθούν συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ οι αγρότες θα συμμετάσχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

