Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (16/9) παράσταση διαμαρτυρίας, για τη μεταφορά των μαθητών και τα άγονα δρομολόγια.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

Τα μέλη της Ομοσπονδίας κατήγγειλαν τους άγονους διαγωνισμούς και τους θεσμικούς περιορισμούς, που οξύνουν το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών από και προς το το σχολείο, ειδικά όσων μεταφέρονται σε άλλους Δήμους, όπως σε Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Ειδικά Σχολεία.

«Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας στη δωρεάν και ασφαλή μεταφορά τους στο σχολείο», τονίζει η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, απαιτώντας άμεση λύση.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχαν η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Καλλιτεχνικών Σχολείων, Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων καθώς και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, που συγκέντρωσε μια πρώτη ενδεικτική εικόνα, το άνοιγμα των σχολείων έγινε με «πάνω από 100 άγονα δρομολόγια στην Ανατολική Αττική, 13 στη Δυτική Αττική, 7 στα Μουσικά Σχολεία Παλλήνης – Αλίμου – Ιλίου, 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, 1 άγονο δρομολόγιο 10 μαθητών του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Πειραιά, 1 άγονο δρομολόγιο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Παρασκευής και 2 άγονα δρομολόγια στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο στο Δήμο Σαρωνικού, όπου αφορά 300 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αγγίζει ιδιαίτερα και τους μαθητές Ειδικών Σχολείων.

«Η δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Μεταφοράς Μαθητών, εξοπλισμένου με τον αναγκαίο στόλο οχημάτων, στελεχωμένου με επαγγελματίες οδηγούς – συνοδηγούς, καθώς και με τους απαραίτητους τεχνικούς – μηχανικούς, προκειμένου να διεκπεραιώνει ολοκληρωμένα και με ασφάλεια κάθε είδους μεταφορά μαθητών, τόσο των δικαιούχων μεταφοράς που φοιτούν στα υπερτοπικά σχολεία όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά μαθητών, στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων, αποτελεί τη μοναδική λύση», τονίζει το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής.

«Κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα η έλλειψη δεκάδων δρομολογίων (λόγω άγονων γραμμών) αναγκάζει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους με δικά τους μέσα και έξοδα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, μην αντέχοντας το οικονομικό βάρος και μην έχοντας άλλη λύση μεταφοράς, τα παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, αλλάζοντας στο σχολείο της γειτονιάς τους», σημειώνει σχετικά η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και προσθέτει: «Φέτος το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο και στην Αττική, όπου έχουμε 6 Μουσικά και 4 Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς στα περισσότερα από αυτά, όπως Παλλήνη, Αλιμος, Αθήνα, Ιλιον, έχουν προκύψει άγονοι διαγωνισμοί, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μαθητές να μένουν χωρίς μεταφορά εφόσον έχουν καθυστερήσει. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά τον απαράδεκτο περιορισμό στις χιλιομετρικές αποστάσεις, που ισχύουν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, το πρόβλημα γιγαντώνεται».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:





Ακολουθούν:

– Η Ανοιχτή Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, κο Νίκο Χαρδαλιά και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για το ίδιο ζήτημα.

– Η Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, για την Παράσταση Διαμαρτυρίας για τη μεταφορά των μαθητών και τα άγονα δρομολόγια.