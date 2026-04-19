Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασε η αστυνομία για το τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο στην οδό Λιοσίων. Μια μοτοσικλέτα παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 16χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου, ένας ακόμη άνδρας, καθώς και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Ο οδηγός ακόμη, αναζητείται.

Το νεαρό κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη από τους γιατρούς.

Περαστικός που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε βίντεο, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές και κατέθεσε ως μάρτυρας. Ο άνθρωπος έσπευσε να βοηθήσει την 16χρονη και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής έπεσαν στο οδόστρωμα, όμως γρήγορα σηκώθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο του τροχαίου, εντόπισαν το κορίτσι σε βαριά κατάσταση και το μετέφεραν στο ΚΑΤ.

«Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό, «σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει οι τρεις συλληφθέντες. Γιατί ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία. Όχι μόνο οι υπαίτιοι του τροχαίου δεν ενημέρωσαν και δεν παρέμειναν στο σημείο, γιατί αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας οδηγός ο οποίος κινείται αρκετές ώρες στους δρόμους είναι πιθανό να εμπλακεί και σε κάποιο τροχαίο. Σημασία έχει η συμπεριφορά του οδηγού και του εμπλεκόμενου μετά το τροχαίο και το κατά πόσο παραμένει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον έχει τραυματιστεί. Στην περίπτωση αυτή έχει τραυματιστεί σοβαρά ένα ανήλικο παιδί, εγκατέλειψαν το σημείο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Αναζητούμε τον οδηγό ο οποίος δεν είναι κάποιος από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και δεν μένει μόνο σε αυτά που είπαν οι τρεις συλληφθέντες».

Η Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των συλληφθέντων και μάλιστα «η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε επειδή παραχώρησε το όχημα σε κάποιον άλλον».