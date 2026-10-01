Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Φιλαδελφείας, στην περιοχή των Αχαρνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής της οδού Φιλαδελφείας με την οδό Φιλοκλέους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του πεζού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Ακόμα, δεν έχουν διευκρινιστεί να αίτια του ατυχήματος.

Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.