Στην απόφαση για παράταση της παρουσίας της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) για έναν ακόμη μήνα προχώρησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο συνεδρίασε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που εδρεύει στην περιοχή του Γιανμπού, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής. Η παρουσία της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και η ανανέωση της θητείας της πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση με αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διαβεβαίωσε για την επίλυση των θεμάτων αναβάθμισης των συστημάτων, ενώ ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει επίσημη επίσκεψη στο Ριάντ στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις Δένδια για τους Patriot

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τοποθετήθηκε σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι το ζήτημα της τεχνικής αναβάθμισης των ελληνικών συστημάτων, καθώς και το θέμα της αναπλήρωσης των πυρομαχικών της πυροβολαρχίας Patriot, πρόκειται να επιλυθεί.

Μέχρι σήμερα, το αντιαεροπορικό σύστημα της Πολεμικής Αεροπορίας έχει σημειώσει υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πεδίο.

Συγκεκριμένα, έχει επιτύχει συνολικά δώδεκα καταρρίψεις εχθρικών στόχων, εξαπολύοντας ισάριθμους πυραύλους, ενώ ανάμεσα στους στόχους που εξουδετερώθηκαν περιλαμβάνονται βαλλιστικοί πύραυλοι.

Επιπλέον, έχουν καταρριφθεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τύπου Shahed, προερχόμενα από το Ιράν και τους Χούθι.

Η ατζέντα της συνεδρίασης και η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ριάντ

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας.

Επίσης, συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν την ατζέντα της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά από σήμερα, 1 Οκτωβρίου, καθώς και ζητήματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας στα τέλη Οκτωβρίου 2026.