Αλλαγές και τροποποιήσεις στα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ασφαλή και ταχεία εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών που θα παρευρεθούν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ).

Το ωράριο λειτουργίας του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου θα παραταθεί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο.

Οι θεατές που θα αποχωρούν από το Ολυμπιακό Στάδιο μέσω του σταθμού «Ειρήνη» θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους συρμούς μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ, τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 διαμορφώνονται αναλυτικά ως εξής:

Από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ: στις 01:15

στις Από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ: στις 01:30

στις Από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ: στις 01:56

στις Από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ: στις 02:00

στις Από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ: στις 02:09

Συνδυασμός με 24ωρη λειτουργία σε Μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Τραμ

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπενθυμίζει στο επιβατικό κοινό ότι τα τακτικά δρομολόγια του Σαββάτου περιλαμβάνουν τη 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό, καθώς και του Τραμ.

Έτσι, οι θεατές της συναυλίας που θα χρησιμοποιήσουν τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ από τον σταθμό «Ειρήνη» θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση: