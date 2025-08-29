Σε συνέχεια της από 6-6-2025 Ανακοίνωσής μας σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Κατερίνης (Σήραγγα Τ4) του αυτοκινητόδρομου, ανακοινώνεται ότι:

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις οποίες, η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων διεξάγεται με αμφίδρομη κυκλοφορία εντός του ανακατασκευασμένου κλάδου προς Θεσσαλονίκη της Σήραγγας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, όπου εκτρέπονται από τον Νότιο και τον Βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης του αυτοκινητόδρομου.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.