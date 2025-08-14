Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 μέχρι τις 08.00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για τις περιοχές:

-στη Χερσόνησο Κασσάνδρας, «Κορυφογραμμή», (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου,

-στη Χερσόνησο Σιθωνίας, Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

-στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου),

-στον ορεινός όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).