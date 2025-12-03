Νέα απεργία ανακοίνωσαν οι οδηγοί ταξί της Αττικής μέχρι την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, παρατείνοντας την περίοδο των κινητοποιήσεων, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δύο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Να υπενθυμίσουμε ότι ένταση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, ανάμεσα σε οδηγούς ταξί, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Μεταφορών και στις αστυνομικές δυνάμεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν, περί τις 14:00, κάποιοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να μπουν στο υπουργείο Μεταφορών και οι αστυνομικοί τους απώθησαν, ρίχνοντας του χημικά, προκειμένου να υποχωρήσουν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι επαγγελματίες οδηγοί άρχισαν να πετούν καρέκλες μέσα από τα κάγκελα προς την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι πριν από δυο εβδομάδες αντιπροσωπεία των οδηγών ταξί είχε συναντηθεί με τον υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η συνάντηση είχε γίνει σε καλό κλίμα. Τότε είχε προκηρυχθεί 48ωρη απεργία (5-7/11), η οποία τελικά ανεστάλη με απόφαση του προεδρείου του ΣΑΤΑ.

Οι οδηγοί ταξί είχαν πει ότι ο υπουργός άκουσε τα αιτήματά τους και ότι ξεκίνησε ένας ουσιαστικό διάλογος, ενώ είχε συμφωνήσει ότι εντός 20 ημερών θα υπάρξει και άλλη συνάντηση για να δουν πώς θα προχωρήσουν, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και για αυτό οι οδηγοί προχώρησαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί: