Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στo ΕΡΤnews.

Η απόφαση για την ολιγοήμερη παράταση ελήφθη κατόπιν σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, διατύπωσαν τη γνώμη ότι υπάρχει το περιθώριο να δοθεί αυτή η χρονική επέκταση.

Πάνω από 370.000 δηλώσεις στην πλατφόρμα

Το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνεται ήδη στους αριθμούς της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας (akatharista.apps.gov.gr). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός, μέχρι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας είχαν ήδη δηλωθεί 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς έστειλε μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες, τονίζοντας τη σημασία της ατομικής προετοιμασίας απέναντι στην αντιπυρική περίοδο:

«Είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα» είπε χαρακτηριστικά.