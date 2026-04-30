Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι έως και την ερχόμενη Τρίτη (5/5).

Ακολουθεί το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

«Δευτέρα 4/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και θα ακολουθήσει σύσκεψη – συζήτηση στις 11.00 σε αίθουσα εντός του κτηρίου, στην οποία προσκαλούμε να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο της δικαιοσύνης.

Τρίτη 5/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μπροστά στο Κτήριο 6 στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων».

Καταλήγουν γράφοντας στην ανακοίνωσή τους: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας!