Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του συνεργάτη της Ζούγκλας και κατοίκου Κυψέλης, Χρήστου Κούτση, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται στην περιοχή της Κυψέλης – και συγκεκριμένα σε οικίες κοντά στην πλατεία Κυψέλης – ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που αφορά δυσκολία στο κλείδωμα εισόδων κατοικιών.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πόρτες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν κανονικά εμφανίζουν ξαφνικά πρόβλημα στο κλείδωμα ή στην εφαρμογή των μηχανισμών ασφαλείας. Οι ίδιες πληροφορίες βρίσκονται σε διαδικασία διασταύρωσης.

Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι επιχειρούν να συνδέσουν το φαινόμενο με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή του σταθμού του μετρό στην Κυψέλη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο.

Πηγές αναφέρουν ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο φαίνεται να προχωρά σε ελέγχους σε ορισμένους από τους χώρους όπου έχουν καταγραφεί τα προβλήματα, στο πλαίσιο της συνήθους τεχνικής παρακολούθησης των επιπτώσεων μεγάλων έργων σε γειτονικές κατασκευές.

Σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση δεν προκύπτει σαφής σύνδεση μεταξύ των εργασιών του μετρό και των προβλημάτων που αναφέρουν οι κάτοικοι, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για φαινόμενο που σχετίζεται με άλλους τεχνικούς παράγοντες.