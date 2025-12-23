Οδηγός παράτησε Lamborghini Urus για να αποφύγει αλκοτέστ σε στάση λεωφορείου.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε στοχευμένες δράσεις και τροχονομικούς ελέγχους και σημειώθηκαν πολλές παραβάσεις.

Μεταξύ αυτών, οι Αρχές σήκωσαν από στάση λεωφορείου με γερανό το πανάκριβο supercar ενός οδηγού που μόλις αντιλήφθηκε ότι θα του κάνουν αλκοτέστ, παράτησε το αυτοκινητό του και εξαφανίστηκε.

Πρόκειται για μία Lamborghini Urus, η οποία διαθέτει V8 κινητήρα 4.000κ.εκ που αποδίδει 650 ίππους και 850 Nm ροπής, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 σε 3.6 δευτ.

Το μοντέλο είναι τετρακίνητο, με την ισχύ να μοιράζεται και στους δύο άξονες από 8άρι αυτόματο σασμάν, ενώ να αναφέρουμε πως οι διαστάσεις του είναι ικανές να “κλείσουν” ολόκληρη στάση λεωφορείου, καθώς έχει μήκος 5.1 μέτρα. Η τιμή της στην Ελλάδα ξεκινά από τα 250.000 ευρώ και φτάνει μέχρι και τις 400.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί που ήταν στο μπλόκο, αντιλήφθηκαν το συμβάν, πήραν τις πινακίδες και σήκωσαν το όχημα, καθώς είχε παρακωλύσει την κυκλοφορία.

Σημειώνεται πως η Lamborghini Urus μεταφέρθηκε σε πάρκινγκ της Αθήνας, έως ότου να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του, να το παραλάβει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.