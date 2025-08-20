Στη σύλληψη μιας 60χρονης γυναίκας με ξένη καταγωγή, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης χθες το μεσημέρι στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία, για εγκατάλειψη σκύλου σε αυτοκίνητο.

Η γυναίκα φέρεται να άφησε τον σκύλο της κλεισμένο στο όχημα, χωρίς ανοιχτά παράθυρα ή κλιματισμό, για περίπου 15 λεπτά, σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

Η πράξη αυτή παραβιάζει τους κανονισμούς για την προστασία των ζώων, καθώς ο κίνδυνος για τη ζωή του ζώου σε τέτοιες συνθήκες είναι μεγάλος.

Ως αποτέλεσμα, η 60χρονη αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ενώ η αστυνομία σχημάτισε σχετική δικογραφία εις βάρος της.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεχτές και τονίζουν ότι οι πολίτες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ευζωίας για τα ζώα τους.