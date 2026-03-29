Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν ένας 19χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ. για έλεγχο, και επιχείρησε να διαφύγει, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 01:10, αστυνομικοί έκαναν σήμα στον νεαρό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα σήματα STOP, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λιβαδειάς, όπου το όχημά του προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο 19χρονος προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,60.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.