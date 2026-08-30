Με χειροπέδες κατέληξε ένας 41χρονος μετανάστης, ο οποίος εντοπίστηκε από στελέχη της Άμεσης Δράσης να κινείται επικίνδυνα στον δρόμο, θέτοντας σε ρίσκο την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του οχήματος και στη άμεση σύλληψη του οδηγού, στον οποίο καταλογίστηκαν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πέρα από την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί με υψηλή ταχύτητα δίκυκλη μοτοσικλέτα επί της συμβολής των οδών Αχαρνών και Μάγερ και δεν σταμάτησε σε σήμα που του έγινε από σταθμό της Άμεσης Δράσης Αττικής. Στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, μπήκε αντίθετα σε 9 μονόδρομους και παραβίασε διαδοχικά 7 κόκκινα φανάρια και τελικώς ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στη συμβολή της λεωφ. Δημοκρατίας και της οδού Μέρλας. Σύμφωνα με την Τροχαία, το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Για τις τροχονομικές παραβάσεις του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.975 ευρώ.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.