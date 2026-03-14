Συναγερμός έχει σημάνει το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές αρχές ασφαλείας, μετά τις διαδοχικές συλλήψεις ατόμων που ελέγχονται για υποθέσεις κατασκοπείας. Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά έναν Πολωνό στη Σούδα και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τον βαθμό ετοιμότητας και εγρήγορσης.

Την Πέμπτη 12/3, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα πολωνικής καταγωγής, ο οποίος τους τελευταίους μήνες διέμενε μέσα σε βαν με πολωνικές πινακίδες στην παραλία στο Μαράθι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το σημείο αυτό φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές προβλήτες στον ναύσταθμο της Σούδας. Η πληροφορία έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών οργάνωσε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του υπόπτου.

Νωρίτερα, στις αρχές Μαρτίου, συνελήφθη ένας 36χρονος υπήκοος Γεωργίας με Αζερική καταγωγή, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος». Ο άνδρας φέρεται να είχε φωτογραφίσει ευαίσθητες εγκαταστάσεις, καθώς και κινήσεις πλοίων, μεταξύ των οποίων και του αμερικανικού αεροπλανοφόρου “USS Ford”, το οποίο πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο.

Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και το περασμένο καλοκαίρι, όταν συνελήφθη ένας 26χρονος Αζέρος, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις επίσης στην περιοχή της Σούδας.

Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Απρίλιο της περασμένης χρονιάς στην Αλεξανδρούπολη. Τότε συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας 59χρονος ομογενής με καταγωγή από τη Γεωργία, την ώρα που κατέγραφε σε βίντεο πολεμικό υλικό και μεταφορές στρατιωτικού εξοπλισμού. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες ότι ενεργούσε για λογαριασμό της Ρωσίας.

Στη λίστα των πρόσφατων υποθέσεων περιλαμβάνεται και η περίπτωση του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο μικροσκόπιο των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας βρέθηκε και ένας Τούρκος υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη στη Χίο από την Ασφάλεια του Λιμενικού σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε βάσει εντάλματος των τουρκικών αρχών για τα αδικήματα της ληστείας και της τοκογλυφίας. Ωστόσο, από τα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη σύλληψή του, διατάχθηκε έρευνα και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Πολωνού στη Σούδα, οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται πράγματι για οργανωμένη υπόθεση κατασκοπείας ή απλώς για παράνομη φωτογράφιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τραβούσε τις φωτογραφίες ως χόμπι και ότι τις έστελνε στην αδελφή του στην Πολωνία, η οποία όπως είπε είναι παντρεμένη με στρατιωτικό.

Ωστόσο, από την έως τώρα έρευνα έχει προκύψει ότι οι φωτογραφίες πράγματι αποστέλλονταν στην Πολωνία, αλλά όχι μόνο σε ένα άτομο ή σε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν σταλεί σε περισσότερους παραλήπτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση για να διαπιστωθεί αν κάποιοι από αυτούς συνδέονται με ύποπτη δραστηριότητα.

Το κινητό τηλέφωνο του Πολωνού αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή έλεγχο. Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο κρυπτογραφημένο λογισμικό ή ειδική εφαρμογή, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες υποθέσεις που παρέπεμπαν πιο ξεκάθαρα σε δράση κατασκοπείας.