Δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα, μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της, συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών, και με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 1.043 γραμμαρίων προερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην Εταιρεία Ταχυμεταφορών, προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος συνελήφθησαν και οι δύο, ενώ κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσω διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι, ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.