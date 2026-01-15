Πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Υποστράτηγου Χριστόδουλου Τσιγάντε» η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του νέου Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Ο νέος διοικητής που αναλαμβάνει είναι ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Επίσης παρέστησαν διατελέσαντες διοικητές σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων – δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων καθώς και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων Καταδρομέων.