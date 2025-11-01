Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στο επίκεντρο έντονων διεργασιών και εσωκομματικών κραδασμών βρίσκεται η κυβέρνηση, μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Από το πρωί του Σαββάτου, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται σε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες, με στόχο να επανεκτιμηθεί η κατάσταση και να αποφασιστεί αν το σχέδιο θα προχωρήσει ή θα «παγώσει» προσωρινά.

Αιχμές Χατζηδάκη: «Δεν αρνούμαι δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αλλά η υπόθεση των ΕΛΤΑ δεν είναι δική μου»

Σε παρέμβασή του το πρωί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης πήρε αποστάσεις από την πρωτοβουλία, αφήνοντας αιχμές τόσο ως προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ όσο και προς μέσα ενημέρωσης που, όπως είπε, επιχειρούν να του χρεώσουν την απόφαση.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα δύσκολων μεταρρυθμίσεων, από την Ολυμπιακή και τη ΔΕΗ έως τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και τη διασύνδεση POS-ταμειακών. Όμως η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε πως τα ΕΛΤΑ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και πως οι αλλαγές στην ταχυδρομική αγορά καθιστούν αναγκαίες παρεμβάσεις. Ωστόσο, επεσήμανε ότι «η διοίκηση θα μπορούσε να χειριστεί διαφορετικά το ζήτημα επικοινωνιακά», τονίζοντας ότι «πολίτες και βουλευτές αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση για το κλείσιμο των καταστημάτων».

Αναβρασμός στη ΝΔ – Αντιδράσεις από περιφερειακούς βουλευτές

Την ίδια ώρα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως από την περιφέρεια, εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους, καθώς δέχονται έντονη πίεση από τις τοπικές κοινωνίες που χάνουν κρίσιμες υπηρεσίες.

Μεταξύ όσων έθεσαν το ζήτημα στη Βουλή βρίσκονται οι Ιωάννης Γιώργος (Χαλκιδικής), Διονυσία Αυγερινοπούλου (Ηλείας), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνίας), Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκος Καφούρος (Κυκλάδων), καθώς και ο Βασίλης Οικονόμου (Ανατολική Αττική).

«Η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές, ειδικά σε περιοχές χωρίς τράπεζες ή επαρκή ιδιωτικά δίκτυα διανομής», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «κοινωνική και όχι μόνο τεχνοκρατική αντιμετώπιση».

Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή την Τρίτη

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, η κυβέρνηση έκανε δεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίχθηκε και από άλλα κόμματα, για κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του επικεφαλής του Υπερταμείου και του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ.