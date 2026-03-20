Σημαντική παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού σχετικά με την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας της Διώρυγα της Κορίνθου.

Με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, ζητά τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα επίσπευσης του ανοίγματος της διώρυγας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα η πίεση από επαγγελματίες του κλάδου, πληρώματα, ιδιοκτήτες σκαφών και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η παράταση του κλεισίματος έχει δημιουργήσει σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια λόγω πολεμικών εξελίξεων, αλλά και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως τα μελτέμια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για το ελληνικό yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τα Ιόνια Νησιά. Η αναγκαστική παράκαμψη της διώρυγας και ο περίπλους της Πελοποννήσου οδηγούν σε αυξημένο κόστος καυσίμων και σημαντική επιμήκυνση του χρόνου ταξιδιού, επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν ήδη πιεσμένο κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται η ανάγκη άμεσης διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να στηρίξουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Παράλληλα, ο κ. Βάλλης εκφράζει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη του προς τον Υπουργό κ. Χρίστο Δήμα, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζει τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Όπως τονίζεται, υπάρχει βεβαιότητα ότι το Υπουργείο θα κινηθεί με υπευθυνότητα και ταχύτητα, προκειμένου να δοθεί μια άμεση και αποτελεσματική λύση.

Η εμπιστοσύνη αυτή εδράζεται στην ανάγκη εξεύρεσης μιας ισορροπημένης προσέγγισης, που θα διασφαλίζει πρωτίστως την ασφάλεια της διώρυγας και της ναυσιπλοΐας, χωρίς όμως να παρατείνεται μια κατάσταση που επιβαρύνει σημαντικά τον θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό yachting. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί χωρίς ρίσκο, αλλά και χωρίς να διαταραχθεί περαιτέρω η ήδη ευαίσθητη ισορροπία της τουριστικής δραστηριότητας.

Τέλος, εκφράζεται η προσδοκία ότι, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού, θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και ουσιαστικός διάλογος με τους φορείς του κλάδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ούτε ο θαλάσσιος τουρισμός ούτε οι μετακινήσεις προς τα νησιά του Ιονίου θα επηρεαστούν περαιτέρω, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας.