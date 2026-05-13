Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητάει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) από τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για τη δημοσιογραφική κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη που αφορά την απόπειρα αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει να αποσυρθεί βίντεο που προβλήθηκε από μερίδα ΜΜΕ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, καλώντας το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν.

Στην ανακοίνωσή του το ΕΣΡ, ζητά από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να δείχνουν τόσο για την τραγωδία της Ηλιούπολης όσο και για τον τραυματισμό του παίκτη του Survivor σεβασμό και να μεταδίδουν έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

«Παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων».