Σε άμεση διακοπή των διαδικασιών αδειοδότησης, σε καντίνα που θα τοποθετούσε και ξαπλώστρες στις διάσημες παραλίες Πορί και Ιταλίδα, στο Άνω Κουφονήσι προχώρησε την Τρίτη (17/2) η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, ενώ είχε προηγηθεί η παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχε επίσης παρέμβει, ζητώντας οι παραλίες σε όλες τις Μικρές Κυκλάδες να χαρακτηριστούν «απάτητες», να μην μπορούν δηλαδή να μισθώνονται.

Aντιδράσεις από κατοίκους, επιχειρηματίες και Δήμο

Κάτοικοι και επιχειρηματίες στα Κουφονήσια είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους. Παράλληλα, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχε επίσης παρέμβει, ζητώντας οι παραλίες σε όλες τις Μικρές Κυκλάδες να χαρακτηριστούν «απάτητες», να μην μπορούν δηλαδή να μισθώνονται. Ο δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, ανέφερε στην απόφασή του ότι «Οι παραλίες Ιταλίδα και Πορί είναι περιορισμένης έκτασης, σε σημείο που η εγκατάσταση καντίνας και η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων θα απέκλειε ουσιαστικά την ελεύθερη χρήση του αιγιαλού από τους λουομένους».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίων

«Ο Σύλλογος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίων, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μορφή εγκατάστασης ή εμπορικής αξιοποίησης των παραλιών του νησιού που αλλοιώνει τον φυσικό και περιβαλλοντικό τους χαρακτήρα.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν κοινόχρηστα αγαθά υπό καθεστώς αυξημένης συνταγματικής προστασίας.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα κάθε πολίτη.

Σε περιοχές που εντάσσονται ή γειτνιάζουν με ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες οφείλουν να είναι απολύτως περιορισμένες και αποδεδειγμένα συμβατές με την αρχή της πρόληψης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Κουφονησίου, οι παραλίες είναι μικρής έκτασης, με περιορισμένο φυσικό πλάτος και ευαίσθητο οικοσύστημα. Το μικρό μέγεθός τους δεν επιτρέπει καμία μορφή εκτεταμένης εγκατάστασης χωρίς να θίγεται ουσιωδώς:

• η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών,

• η φυσική μορφολογία του τοπίου,

• η περιβαλλοντική ισορροπία,

• και η φέρουσα ικανότητα του χώρου.

Οποιαδήποτε αυθαίρετη ή δυσανάλογη τοποθέτηση καντινών, ομπρελοκαθισμάτων ή άλλων κατασκευών σε παραλίες τόσο περιορισμένης κλίμακας συνιστά ουσιαστική αλλοίωση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Με βάση τα ανωτέρω, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση ένταξη των παραλιών του Κουφονησίου στο καθεστώς “Απάτητες Παραλίες”, ώστε να διασφαλιστεί θεσμικά:

• η πλήρης απαγόρευση εγκαταστάσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων

• η διατήρηση του φυσικού τοπίου χωρίς τεχνητές παρεμβάσεις

• η προστασία του νησιωτικού οικοσυστήματος και της τοπικής ταυτότητας

Το Κουφονήσι έχει οικοδομήσει τη φήμη του στη βάση ενός αυθεντικού, ανεπιτήδευτου και προστατευμένου φυσικού περιβάλλοντος. Η μετατροπή των μικρών, παρθένων παραλιών του σε οργανωμένους εμπορικούς χώρους αντιστρατεύεται το μοντέλο ήπιας ανάπτυξης που διαχρονικά στηρίζει η τοπική κοινωνία και υπονομεύει τη βιωσιμότητα του ίδιου του τουριστικού προϊόντος.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι:

• Θα ζητήσει άμεσα πλήρη έλεγχο νομιμότητας κάθε σχετικής άδειας ή παραχώρησης.

• Θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη διοικητική και δικαστική ενέργεια για την ακύρωση πράξεων που παραβιάζουν το προστατευτικό πλαίσιο.

• Θα υπερασπιστεί θεσμικά και αποφασιστικά τη διατήρηση του φυσικού κάλλους και της ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού.

Η διατήρηση των μικρών, φυσικών και ελεύθερων παραλιών του Κουφονησίου δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο ζήτημα. Αποτελεί νομική, περιβαλλοντική και ηθική υποχρέωση απέναντι στον τόπο, στους κατοίκους του και στις επόμενες γενιές.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και να διασφαλίσουν ότι το Κουφονήσι θα παραμείνει αυτό που το έκανε ξεχωριστό: ένας τόπος φυσικής ομορφιάς, αυθεντικότητας και ισορροπίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύλλογος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίων».