Δυναμική παρέμβαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησαν εργατικά συνδικάτα και εργαζόμενοι που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, διαδηλώνοντας ενάντια στο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, διαδηλωτές ανέβηκαν στον ημιόροφο του κτηρίου και ανάρτησαν γιγαντοπανό το οποίο ανέγραφε:

«Ρεύμα φθηνό για το λαό! Στην ενέργεια και στα καύσιμα: Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ πώλησης. Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους».

Παράλληλα, στους γύρω δρόμους αντηχούσαν συνθήματα όπως «Καύσιμα και ρεύμα φθηνά για το λαό, Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στον μισθό», «Δεν θα ξεπαγιάσουμε όλον τον χειμώνα, καμιά αναβολή όλοι στον αγώνα» και «Πανάκριβο το ρεύμα, πανάκριβη η ζωή, οργάνωση και αγώνας η μόνη επιλογή».

Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν από την κυβέρνηση την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης. Μεταξύ των κεντρικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η επιβολή πλαφόν και η γενναία μείωση στις τιμές ενέργειας και καυσίμων, η πλήρης κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ, η απειθαρχία στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και η αξιοποίηση της εγχώριας λιγνιτικής παραγωγής για τη διασφάλιση φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος.