Ρεπορτάζ: Πέτρος Πετρόπουλος

Την άμεση παρέμβαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών (ΕΦΚΑ-ΟΠΕΚΑ), προκάλεσε το δημοσίευμα της «Ζούγκλας» για έναν 55χρονο συμπολίτη μας που του έκοψαν το αναπηρικό επίδομα, λόγω γραφειοκρατίας και ασυνεννοησίας των κρατικών φορέων.

Παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 η αναπηρία του κρίθηκε εφ’ όρου ζωής, ο Μ.Μ. βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν επισκέφθηκε το ΑΤΜ στα τέλη Ιουλίου, διαπιστώνοντας ότι το επίδομα των 338 ευρώ —το μοναδικό του εισόδημα— δεν είχε πιστωθεί στον λογαριασμό του…

Αιτία για τη διακοπή καταβολής του επιδόματος στον 55χρονο δεν ήταν κάποια αλλαγή στην κατάσταση του δικαιούχου, αλλά η διαδικασία επαληθεύσεων.

Συγκεκριμένα, όπως του είχαν πει, ο ΟΠΕΚΑ ανέμενε απάντηση από τον ΕΦΚΑ σχετικά με την ύπαρξη ενσήμων ή δικαιώματος σε σύνταξη.

Με απλά λόγια, ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, που θα έπρεπε να τυγχάνει προστασίας από το κράτος, ήταν αναγκασμένος να ζήσει χωρίς επίδομα και χωρίς εισόδημα έως και 6 μήνες.

Όπως είχε πει ο ίδιος στη «Ζούγκλα», η κατάσταση αυτή δημιούργησε στον ίδιο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Ο δικαιούχος, ζώντας μόνος και χωρίς καμία υποστήριξη ή δυνατότητα δανεισμού, αδυνατούσε να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα, για άγνωστο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των καθυστερήσεων της κρατικής μηχανής.

Αναγνώρισαν το «γραφειοκρατικό λάθος»

Το πρωί της Πέμπτης (6/8) τέσσερα στελέχη του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ (Στελέχη Γραφείων Τύπου και διοικητής ΕΦΚΑ Νέας Ιωνίας) επικοινώνησαν τόσο με τη «Ζούγκλα» όσο και τον 55χρονο.

Αυθημερόν το ΕΦΚΑ έστειλε τη βεβαίωση ενσήμων στον ΟΠΕΚΑ και υπήρξε διαβεβαίωση ότι τις επόμενες ημέρες (πιθανότατα έως τα τέλη Αυγούστου) θα καταβληθούν αναδρομικά τα επιδόματα που οφείλονται στον 55χρονο.

Οι αρμόδιοι έκαναν μάλιστα λόγο για «γραφειοκρατικό λάθος» το οποίο και αναγνώρισαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και ευαισθησία. Συγκεκριμένα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 55χρονο δικαιούχο (Μ.Μ.), εκφράζοντας τη λύπη της για το συμβάν αλλά και τη συμπαράστασή της στον ίδιο για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Επίσης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να επιλύσουν άμεσα το πρόβλημα, κάτι που τελικά έγινε.

Ο ίδιος ο καταγγέλλων επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα» ευχαριστώντας την κ. Μιχαηλίδου για την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε, καθώς και τα στελέχη του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο δίκαιο αίτημά του.

Η «Ζούγκλα» οφείλει να υπογραμμίσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τόσο η κ. Μιχαηλίδου, ως συναρμόδια υπουργός, όσο τα στελέχη του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, παρενέβησαν άμεσα, διορθώνοντας μία αδικία σε βάρος ενός κοινωνικά ευάλωτου συμπολίτη μας.

Σε κάθε περίπτωση η «Ζούγκλα» θα είναι εδώ για να δημοσιοποιεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τη γραφειοκρατία και τη δημόσια διοίκηση, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τα θετικά, όταν δηλαδή υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά των αρμοδίων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η αρχική καταγγελία του 55χρονου στη «Ζούγκλα» που προκάλεσε την παρέμβαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου

Οργή προκαλεί η κρατική αναλγησία σε βάρος ενός 55χρονου δικαιούχου αναπηρικού επιδόματος, ο οποίος είναι σε απόγνωση, καθώς είναι αναγκασμένος να ζει χωρίς ευρώ έως και έξι μήνες, λόγω γραφειοκρατίας και ασυνεννοησίας των συναρμόδιων φορέων, και συγκεκριμένα του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα διοικητικής δυσλειτουργίας και έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας, που έρχεται στο φως μέσα από την καταγγελία που κάνει στη «Ζούγκλα», συμπολίτης μας με μόνιμη αναπηρία 67%.

Παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 η αναπηρία του κρίθηκε εφ’ όρου ζωής, ο Μ.Μ. βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν επισκέφθηκε το ΑΤΜ στα τέλη Ιουλίου, διαπιστώνοντας ότι το επίδομα των 338 ευρώ —το μοναδικό του εισόδημα— δεν είχε πιστωθεί στον λογαριασμό του…

Όπως αποδείχθηκε, μετά από δικές του ενέργειες και επικοινωνία με την τράπεζά του αλλά και τη γραμμή 1555, ο ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προχώρησε στη διακοπή της καταβολής του επιδόματος.

Θα πρέπει να περιμένει έως και… έξι μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης από ΟΠΕΚΑ-ΕΦΚΑ

Αιτία για τη διακοπή καταβολής του επιδόματος στον 55χρονο δεν είναι κάποια αλλαγή στην κατάσταση του δικαιούχου, αλλά η διαδικασία επαληθεύσεων…

Συγκεκριμένα, όπως του είπαν, ο ΟΠΕΚΑ αναμένει απάντηση από τον ΕΦΚΑ σχετικά με την ύπαρξη ενσήμων ή δικαιώματος σε σύνταξη.

Ωστόσο, το αίτημα για διασταύρωση στοιχείων προσκρούει στην έλλειψη άμεσης ψηφιακής διασύνδεσης μεταξύ των δύο φορέων. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω συμβατικής αλληλογραφίας, γεγονός που συνεπάγεται τεράστιες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο καταγγέλλων (τα πλήρη στοιχεία του είναι στη διάθεσή της «Ζούγκλας») η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο, ίσως και για… έξι μήνες!

Δηλαδή ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, που θα έπρεπε να τυγχάνει προστασίας από το κράτος, είναι αναγκασμένος να ζήσει χωρίς επίδομα και χωρίς εισόδημα για μήνες.

Όπως είπε ο ίδιος, η κατάσταση αυτή δημιουργεί στον ίδιο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Ο δικαιούχος, ζώντας μόνος και χωρίς καμία υποστήριξη ή δυνατότητα δανεισμού, καλείται να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα, για άγνωστο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των καθυστερήσεων της κρατικής μηχανής.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και επιτάχυνση των διασταυρώσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε η γραφειοκρατία να μην λειτουργεί σε βάρος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος που αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την ηγεσία των συναρμόδιων υπηρεσιών (ΟΠΕΚΑ-ΕΦΚΑ), προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας και να δοθεί επιτέλους λύση.

Οι δηλώσεις του δικαιούχου αναπηρίας στη «Ζούγκλα»: