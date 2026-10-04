Έντονη αντίδραση προκάλεσε η εκτεταμένη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας που αφορά την υπόθεση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, με τους νομικούς του παραστάτες να προχωρούν σε αιχμηρή δημόσια παρέμβαση. Οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδικάζουν απερίφραστα τη διοχέτευση ευαίσθητων νομικών δεδομένων, και ειδικότερα των απολογιών των κατηγορουμένων, προς το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για μια πράξη που προκαλεί αποτροπιασμό.

Η νομική ομάδα του ιατρού ξεκαθαρίζει εξαρχής πως δεν αποδίδει καμία ευθύνη στα θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης, ωστόσο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διαχείριση της υπόθεσης εκτός των δικαστικών αιθουσών. Με την παρέμβασή τους, οι συνήγοροι ζητούν να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη διερεύνηση της πηγής αυτών των διαρροών, απαιτώντας από τις Αρχές να επιδείξουν την ίδια ακριβώς ευαισθησία και αυστηρότητα που εφαρμόζουν, προς κάθε άλλη κατεύθυνση.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την διαρροή του συνόλου της δικογραφίας και ιδιαίτερα των ευαίσθητων στοιχείων που είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Έχοντας ως δεδομένο ότι η διαρροή αυτή δεν έγινε από θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης, η υπεράσπιση ζητά να διερευνηθεί με την ίδια ευαισθησία που επιδεικνύεται προς όλες τις κατευθύνσεις από ποιον έγινε η διαρροή, και να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις στους παραβάτες.

Με δεδομένο τον πολύ κλειστό κύκλο των προσώπων που έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην δικογραφία, είναι πάρα πολύ εύκολο, εάν υπάρχει σχετική βούληση, να ανευρεθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι παραβάτες.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός»