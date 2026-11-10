Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Τη σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
Η τοποθέτηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τις περιφερειακές ισορροπίες
Στο βήμα του συνεδρίου, με κεντρικό θέμα «Ο Ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας», βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέλυσε το μεταβαλλόμενο περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και στις αναγκαίες προσαρμογές των στρατιωτικών δομών.
Στο επίκεντρο η συνεργασία και η ευρωπαϊκή προοπτική
Οι συμμετέχοντες εστίασαν εκτενώς στις προοπτικές ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως θεμέλιο λίθο για τη διαρκή ειρήνη. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη συντονισμένων δράσεων απέναντι σε κοινές απειλές, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα αξιοπιστίας και σταθερότητας στον βαλκανικό χώρο.