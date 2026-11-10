Τη σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Η τοποθέτηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τις περιφερειακές ισορροπίες

Στο βήμα του συνεδρίου, με κεντρικό θέμα «Ο Ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας», βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέλυσε το μεταβαλλόμενο περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και στις αναγκαίες προσαρμογές των στρατιωτικών δομών.

Στο επίκεντρο η συνεργασία και η ευρωπαϊκή προοπτική

Οι συμμετέχοντες εστίασαν εκτενώς στις προοπτικές ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως θεμέλιο λίθο για τη διαρκή ειρήνη. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη συντονισμένων δράσεων απέναντι σε κοινές απειλές, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα αξιοπιστίας και σταθερότητας στον βαλκανικό χώρο.