Παρέμβαση στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα, μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία, με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας.

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Παρέμβαση στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στα Τρίκαλα, για τον θάνατο των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας Τα ξημερώματα της Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε σφοδρή έκρηξη στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο 5 εργατριών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 6 ακόμα. Παρά τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις εργαζομένων και σωματείων της περιοχής το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και συντήρησης των μηχανημάτων, η εργοδοσία απάντησε μονάχα με αδιαφορία και αστυνομική τρομοκρατία, σε μια προσπάθεια φίμωσης των εργαζομένων. Δεν έλειψαν οι αναφορές το τελευταίο διάστημα, για την έντονη μυρωδιά αερίων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, κάτι που γνώριζε πολύ καλά η εργοδοσία, και που σήμερα ήρθε να επιβεβαιώσει το πόρισμα της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα, υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους των εγκαταστάσεων. Ο κύκλος “επιχειρηματικών εργασιών” της οικογένειας Τζιωρτζιώτη (ΒΙΟΛΑΝΤΑ & VITAFREE) φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το τρίπτυχο της εγκληματικής, λούμπεν και τυχοδιωκτικής ταυτόχρονα, συνύπαρξης παρασιτικού δημόσιου και κοτζαμπάσικων πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις της οικογένειας Τζιωρτζιώτη χρηματοδοτούνται επί 15ετιας με κρατικό χρήμα, με τον γνωστό τρόπο που μια ιδιωτική επιχείρηση βαφτίζεται επένδυση ώστε να έχει πρόσβαση σε κρατικές επιχορηγήσεις, ακόμα και του ταμείου ανάκαμψης, οικονομικές ”ενισχύσεις”, χρηματοδοτικές μισθώσεις και φορολογικές απαλλαγές πολλών εκατομμυρίων, που εξασφαλίζουν οι κατά καιρούς «αναπτυξιακοί» νόμοι, με τις ευλογίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εν προκειμένω. Φαγοπότι και αλισβερίσι της οικογένειας με τοπικούς άρχοντες, αλλά και βουλευτές και υπουργούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε που οι Τσιάρας και Σκρέκας της ΝΔ έτρεξαν να κατευνάσουν τα πνεύματα αμέσως μετά τη φονική έκρηξη. Οι 5 νεκρές εργάτριες ήταν μανάδες, κόρες, αδερφές, και από τη μια στιγμή στην άλλη οι οικογένειές τους δεν θα τις έχουν ξανά μαζί τους, γιατί τα κέρδη των αφεντικών μετράνε περισσότερο απ’ τις ζωές τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους οικείους τους. Από τύχη δεν βρίσκονταν περισσότερες εργαζόμενες και εργαζόμενοι στη βραδινή βάρδια, τριπλάσιος αριθμός δηλαδή από αυτόν που εν τέλει βρισκόταν στο εργοστάσιο, καθώς την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί κοπή πίτας στην εταιρεία.

Διαφορετικά, θα μετρούσαμε περισσότερους νεκρούς και νεκρές, περισσότερα τσακισμένα κορμιά της τάξης μας. Το ρεκόρ των τσακισμένων εργατών και εργατριών πάνω στο μεροκάματο και των εργοδοτικών δολοφονιών στη ελληνική εργασιακή ζούγκλα, συνεχίζει ακάθεκτο την ανοδική του πορεία, παράλληλα με εκθετική αύξηση των ποτισμένων με αίμα κερδών των αφεντικών. Απέναντι στην εργασιακή ζούγκλα, την εργοδοτική τρομοκρατία, τα ληστρικά και δολοφονικά αλισβερίσια της ντόπιας κοτζαμπάσικης πολιτικής και οικονομικής ελίτ που σπέρνουν τον θάνατο και τη μιζέρια στην τάξη μας, θα πρέπει να σταθούμε ως τα πιο άγρια θηρία. ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΝΕΚΡΕΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΕ Ρουβίκωνας».

