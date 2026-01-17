Μέλη του Ρουβίκωνα, το Σάββατο (17/1), πραγματοποίησαν παρέμβαση στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Συγκεκριμένα, οι δράστες έγραψαν συνθήματα με σπρέι και πέταξαν τρικάκια στον χώρο της εισόδου, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τη διαγραφή ενός φοιτητή της συγκεκριμένης Σχολής.

Η ενέργεια σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τη συλλογικότητα «Ρουβίκωνας», η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στις διοικητικές αποφάσεις της Σχολής που αφορούν σε φοιτητή, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

[Θεσσαλονίκη] Παρέμβαση στο σπίτι του Κοσμήτορα Νομικής ΑΠΘ μετά τη διαγραφή φοιτητή με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρότι είχε καταθέσει δικαιολογητικά. Οι διαγραφές είναι μέσο πειθάρχησης και τρομοκρατίας.

Καταδικάζουν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ

Οι Πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ανακοίνωσή τους, καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής και Συμβούλου του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Αριστοτέλειο θα παραμείνει φάρος δημοκρατίας και ελεύθερης έκφρασης εις πείσμα καθεστωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών».

Νωρίτερα, την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ είχε εκφράσει με δήλωσή του ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.