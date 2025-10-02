Ο Ρουβίκωνας πραγματοποίησε σήμερα (02/10) παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος των Τεμπών.

Επιμένουν στο δικαίωμα εκταφής των σορών των παιδιών τους και στη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ κάνουν λόγο για ένα έγκλημα το οποίο επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση.

Τονίζουν πως πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των Τεμπών και υπογραμμίζουν, ότι είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα του απεργού πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ρουβίκωνας: «Ο Πάνος Ρούτσι διεκδικεί το αυτονόητο: την εκταφή του παιδιού του, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και τη διασφάλιση ότι γνωρίζει ποιον θάβει.

Το κράτος, που συγκαλύπτει το έγκλημα εδώ και μήνες, επιχειρεί να τον εξοντώσει με αναβολές, αντιφάσεις και επικοινωνιακά τερτίπια.

Όμως δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια: αρνούνται στους συγγενείς το δικαίωμα να μάθουν πώς και γιατί σκοτώθηκαν οι δικοί τους.

Το αίτημα δεν είναι προσωπικό, είναι συλλογικό: δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλήθεια για τα θύματα, τέλος στη συγκάλυψη.

Απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης».