Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί τον διαχρονικό πυλώνα της οικονομίας μας και την αιχμή του δόρατος της χώρας μας διεθνώς. Ωστόσο, στην καρδιά αυτής της επιτυχίας, ο Έλληνας ναυτικός έρχεται σήμερα αντιμέτωπος με μια καθημερινότητα που δεν συνάδει με το μέγεθος και την αξία της προσφοράς του. Το ζήτημα των καθυστερήσεων στα Μητρώα των Ναυτικών έχει λάβει πλέον διαστάσεις που απαιτούν άμεση και οριστική διευθέτηση.

Η θετική πολιτική βούληση και η ενίσχυση των υπηρεσιών

Οφείλει να αναγνωριστεί η σαφής πολιτική βούληση που επιδεικνύεται από την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ιδίως από τον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια. Η άμεση ανταπόκρισή του στο ζήτημα των καθυστερήσεων, καθώς και η απόφαση για ενίσχυση των Μητρώων Ναυτικών με επιπλέον προσωπικό, συνιστούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και προτεραιότητα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, σε συνδυασμό με τη συνολική στάση της διοίκησης, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και χαιρετίστηκε από τον ναυτικό κόσμο. Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί η καθημερινή προσπάθεια των στελεχών των υπηρεσιών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν αυξημένο φόρτο εργασίας υπό πιεστικές συνθήκες

Το «παράδοξο» των αναμονών

Παρά την ενίσχυση των υπηρεσιών, εξακολουθεί να παρατηρείται ένα οξύμωρο φαινόμενο: οι χρόνοι αναμονής για τον προγραμματισμό ραντεβού παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλοι, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τους δύο ή και τους τρεις μήνες. Σε παρέμβαση του, ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘCpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν), αναφέρει και αναλύει το ζήτημα κατόπιν αρκετών παραπόνων ναυτικών.

Η πραγματικότητα αυτή προκαλεί εύλογη αγανάκτηση. Για τον Έλληνα ναυτικό, η έγκαιρη έκδοση ή ανανέωση των απαιτούμενων εγγράφων δεν αποτελεί τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του. Οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε απώλεια εργασιακών ευκαιριών και εισοδήματος, με άμεσες συνέπειες στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Ένα ζήτημα που αφορά τη ναυτιλία συνολικά

Η ελληνική ναυτιλία, ως στρατηγικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας, απαιτεί διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν με ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι καθυστερήσεις των δύο και τριών μηνών δεν συνάδουν με τον διεθνή ρόλο της χώρας στον ναυτιλιακό χάρτη.

Με τη συνέχιση της πολιτικής βούλησης που έχει ήδη εκφραστεί και την άμεση ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη οργάνωση σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι εφικτό να περιοριστούν δραστικά οι αναμονές. Η οριστική επίλυση του προβλήματος θα αποτελέσει ουσιαστική στήριξη του Έλληνα ναυτικού και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του στις θάλασσες όλου του κόσμου.