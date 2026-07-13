Την έντονη ανησυχία του για την οργανωμένη παρουσία τουρκικών αλιευτικών σκαφών στην καρδιά του Αιγαίου εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης. Η τοποθέτησή του έρχεται ως συνέχεια οπτικού υλικού και αναφορών που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, τα οποία ο ίδιος επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατου θαλάσσιου ταξιδιού του.

Ο κ. Βάλλης υπογράμμισε ότι η συνεχής παρακολούθηση της δραστηριότητας στο Αιγαίο είναι επιβεβλημένη, τονίζοντας πως τέτοια περιστατικά επαναφέρουν με ένταση το ζήτημα της ανεξέλεγκτης παρουσίας τουρκικών μηχανοτρατών εντός των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών.

«Δεν μπορούμε να είμαστε απλοί παρατηρητές»

Στη γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση που διαπίστωσε ο ίδιος προσωπικά κατά τον πρόσφατο πλου του:

«Είναι αδιανόητο να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων εικόνων στο κεντρικό Αιγαίο και η επίσημη στάση να εξαντλείται στην απλή παρατήρηση. Ως Έλληνας, νιώθω βαθιά θλίψη και ντροπή για αυτή την εικόνα ανοχής, ειδικά όταν γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας από τη γειτονική πλευρά.»

Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους Έλληνες ψαράδες

Ο κ. Βάλλης έκανε ιδιαίτερη μνεία στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι Έλληνες επαγγελματίες της θάλασσας, σημειώνοντας την κραυγαλέα ανισότητα στη μεταχείριση:

Όπως επεσήμανε, οι Έλληνες αλιείς στο Ανατολικό Αιγαίο έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με παρενοχλήσεις και εμπόδια κατά την εργασία τους.

Επίσης ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να επιδεικνύεται αυστηρότητα στους ντόπιους ψαράδες και την ίδια στιγμή να υπάρχει ανοχή σε ξένα σκάφη που κινούνται ομαδικά σε ευαίσθητες ζώνες.

Έκκληση στην Πολιτεία για θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους χωρίς καθυστερήσεις. Όπως επεσήμανε, η διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων του Αιγαίου δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η Πολιτεία οφείλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν ανέχεται ενέργειες που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια και προκαλούν το κοινό αίσθημα.