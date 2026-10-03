Έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στα ελληνικά λιμάνια προκάλεσε το επικίνδυνο συμβάν στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος έδινε μάχη με τα κύματα προκειμένου να προσδέσει εν μέσω θυελλωδών ανέμων, εντάσεως 8 μποφόρ.

Το περιστατικό αυτό έφερε στο προσκήνιο τα κενά που παρουσιάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των εκπροσώπων του κλάδου.

Οι κίνδυνοι στα λιμάνια και το αίτημα για αυστηρότερους κανόνες

Με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt. Γιώργος Βάλλης, προέβη σε παρέμβαση υπογραμμίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η μετακίνηση μικρών σκαφών όταν επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βάλλης ζήτησε την άμεση αναθεώρηση της νομοθεσίας, θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη την αυστηροποίηση των μέτρων απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου για τα σκάφη μικρού εκτοπίσματος, ώστε να αποτρέπονται παρόμοιες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Βάλλη:

«Το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, με ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος να δίνει μάχη με τα κύματα και τους ανέμους των 8 μποφόρ, αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τα σοβαρά κενά και την ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού του νομοθετικού μας πλαισίου. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει άμεσα η νομοθεσία όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να καταστεί απόλυτα υποχρεωτική η απαγόρευση απόπλου και κατάπλου και να μην δίνεται σε καμία περίπτωση η δυνατότητα σε μικρά σκάφη —όπως αλιευτικά, καταμαράν και ιστιοπλοϊκά— να παίρνουν άδεια και να βγαίνουν στη θάλασσα υπό τέτοιες αντίξοες συνθήκες. Με το να επιτρέπονται τέτοιες μετακινήσεις, μπαίνουν σε άμεσο ρίσκο ανθρώπινες ζωές, αλλά και ολόκληρος ο κρατικός και λιμενικός μηχανισμός που καλείται να επέμβει για διάσωση. Παράλληλα, οφείλουμε να εξετάσουμε σοβαρά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα διπλώματα και τις άδειες χειρισμού για τα σκάφη αυτά, είτε κυβερνώνται από ιδιοκτήτες είτε από ενοικιαστές. Η ασφάλεια στη θάλασσα απαιτεί αυστηρούς κανόνες, πρόληψη και μηδενική ανοχή στην επικινδυνότητα».