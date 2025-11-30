Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (29/11), ένας 27χρονος από την Αλβανία, που φέρεται να παρέσυρε επίτηδες με το όχημά του, έναν 22χρονο στο Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος.

Λόγω προσωπικών διαφορών, ο 27χρονος χτύπησε με το όχημά του τον 22χρονο.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του.

Λίγη ώρα αργότερα από το συμβάν, Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στην Καλλιθέα και τον συνέλαβαν.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.