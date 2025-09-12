Την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών ετοιμάζει ήδη ο 42χρονος μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός», μετά τις καταγγελίες πέντε γυναικών που οδήγησαν τις αρχές να εκδώσουν εναντίον του ένταλμα σύλληψης για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Στις καταγγελίες των γυναικών, περιγράφονται βιασμοί, πιέσεις και ξυλοδαρμοί, προκειμένου να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό αλλά και ερωτικά ραντεβού.

Το Zougla.gr παρουσιάζει αποκλειστικά το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει:

«Εκμεταλλεύτηκες τις γυναίκες»

Στο ένταλμα σύλληψης εναντίον του «Κοντού» αναφέρεται :

«Κατηγορείσαι ότι κατά το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από την 1.01.2016 έως και 31.12.2022, στην περιοχή της Αττικής, με περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα εγκλήματα. Ειδικότερα, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων και ειδικότερα αποσπώντας τη συναίνεση άλλων γυναικών με τη χρήση απατηλών μέσων, παρασύροντάς τες, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονταν, στρατολόγησες, μετέφερες, κατακρατούσες παράνομα, υπέθαλψες, παρέδωσες και παρέλαβες γυναίκες με σκοπό την τέλεση από αυτές γενετήσιων πράξεων, πραγματικών ή προσποιητών και την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους».

«Τις στρατολόγησες για ερωτικά ραντεβού»

Στο κατηγορητήριο αναφέρονται και οι πέντε καταγγελίες. Για μία από αυτές περιγράφεται:

«Αφού έπεισες την …(σ.σ αναφέρεται το όνομα ) το 2017, μαζί με μία άλλη κοπέλα, προκειμένου να γίνεις πιστευτός και να αισθάνεται ασφάλεια, να εργαστεί σε εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού, παρουσιάζοντάς της ότι θα μπορεί να βγάζει πολλά χρήματα, να έχει δικό της σπίτι, λύνοντας όλα τα οικονομικά της προβλήματα, απέσπασες με την επιμονή σου τη συναίνεσή της και την παρέσυρες στρατολογώντας την να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού με πελάτες που θα έβρισκες εσύ και με τη συμφωνία ότι τα έσοδα από κάθε ραντεβού θα ήταν μεταξύ 200 και 500 ευρώ, ανάλογα τον πελάτη, και η ίδια θα κρατούσε ως αμοιβή τα μισά χρήματα».

Στην πορεία όμως, όπως περιγράφεται, ο «Κοντός» έκλεινε τους πελάτες, έστελνε την κοπέλα στο ραντεβού αλλά δεν της έδινε ούτε ένα ευρώ, ενώ κρατούσε όλα τα χρήματα με το πρόσχημα ότι την …φροντίζει καθώς η ίδια είναι σπάταλη, όπως της έλεγε.

«Η υπόσχεση για τις ερωτικές ταινίες»

Στην ίδια κοπέλα, σύμφωνα με τις αρχές, το 2021 έταζε το 50% των εισπράξεων για κάθε ταινία ερωτικού περιεχομένου στην οποία συμμετείχε:

«Την εξανάγκασες να εργάζεται ως ηθοποιός σε ερωτικές ταινίες για εννιά μήνες, χωρίς να της καταβάλλεις ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα από τους πελάτες και με το πρόσχημα ότι τα βίντεο της δεν είχαν καθόλου έσοδα την έπεισες να εκδίδεται και πάλι».

Για άλλη κοπέλα αναφέρεται:

«Την ανάγκασες να σε ακολουθήσει στο σπίτι σου και αφού μπήκατε στο διαμέρισμα και κλείδωσες την εξώπορτα με σωματική βία και απειλή άμεσου και σοβαρού κινδύνου της σωματικής ακεραιότητάς της και συγκεκριμένα χτυπώντας την επανειλημμένα, τραβώντας τα μαλλιά της ενώ ταυτόχρονα την ανάγκαζες να κάνει χρήση κοκαΐνης, την εξανάγκασες σε σεξουαλική επαφή μαζί της».

Όπως έχει αποκαλύψει το Zougla.gr, η συγκεκριμένη κοπέλα περιγράφει αδιανόητες καταστάσεις, με βιντεοσκοπήσεις παρά τη θέλησή της.