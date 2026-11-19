Σε κινητοποίηση προχωρούν κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής της Πάργας, αντιδρώντας στον σχεδιασμό εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε ορεινές εκτάσεις και περιοχές ιδιαίτερης φυσικής αξίας. Σύμφωνα με την Κίνηση Πολιτών Δήμου Πάργας, ο συνολικός σχεδιασμός που προκαλεί ανησυχία αφορά 38 ανεμογεννήτριες, ύψους έως 200 μέτρων, σε περιοχές όπως η Κρανιά, το Περιβλέπτο, το Σωριάστο, η Τρυγόνα, η Όμορφη Κορυφή και η Δασοκορφή, με αναφορά και στην ευρύτερη ζώνη από τον Αχέροντα έως το Καναλλάκι.

Η Κίνηση Πολιτών υποστηρίζει ότι οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις συνοδεύονται από εκτεταμένες διανοίξεις δρόμων, εκσκαφές και τεχνικές παρεμβάσεις. Στην αφίσα της αναφέρει, μάλιστα, ότι έχει ήδη ξεκινήσει διάνοιξη δρόμου από το Καρτέρι προς Ντόμπρα, Κρανιά και Τρυγώνα. Η αναφορά αυτή δημιουργεί ένα ακόμη πιο πιεστικό ζήτημα: ενώ η τοπική κοινωνία προσπαθεί να καταλάβει τι σχεδιάζεται στην περιοχή της, οι παρεμβάσεις στο έδαφος έχουν ήδη γίνει αντικείμενο έντονης ανησυχίας. Ποιος έχει ενημερώσει τους κατοίκους για την έκταση των εργασιών και ποιος παρακολουθεί τι ακριβώς πραγματοποιείται;

Έργα με διαφορετικό αδειοδοτικό καθεστώς

Η εικόνα δεν είναι ενιαία. Τα δημοσιευμένα στοιχεία αναφέρουν ότι τα έργα στην Κρανιά και την Τρυγόνα περιλαμβάνουν συνολικά 11 ανεμογεννήτριες: έξι στην Κρανιά και πέντε στην Τρυγόνα. Η αδειοδοτική τους πορεία ξεκίνησε το 2021 και ακολούθησαν τροποποιήσεις το 2025.

Για τα συγκεκριμένα έργα είχαν εκφραστεί αρνητικές θέσεις από αυτοδιοικητικούς φορείς, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Πάργας και η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι αντιρρήσεις αυτές, ωστόσο, δεν ανέκοψαν την αδειοδοτική εξέλιξη. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα της υπόθεσης: τι βαρύτητα έχουν τελικά οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν οι διαδικασίες μπορούν να συνεχίζονται παρά τις αντιρρήσεις της;

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη με τις αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Στις 7 Μαΐου 2026, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για δύο σχεδιαζόμενα αιολικά έργα ισχύος 42 MW στις περιοχές Σωριάστου και Περιβλέπτου. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 ακολούθησαν ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις για τις περιβαλλοντικές μελέτες έργων στις θέσεις Όμορφη Κορυφή και Δασοκορφή, ισχύος 56 MW και 49 MW αντίστοιχα.

Οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι τα έργα ακυρώνονται. Αποτυπώνουν, όμως, σοβαρές επιφυλάξεις από θεσμικά όργανα της περιοχής. Πώς είναι δυνατόν να προχωρά ο σχεδιασμός για τόσο εκτεταμένες παρεμβάσεις, ενώ υπάρχουν αρνητικές περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις; Και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να εξηγήσει στους κατοίκους τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις στην πράξη;

Οι επιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια της Πάργας

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αλλοίωση της εικόνας ενός βουνού. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και η κατασκευή των συνοδών υποδομών μπορεί να προκαλέσουν απώλεια και κατακερματισμό φυσικών οικοτόπων, διατάραξη της άγριας πανίδας, κινδύνους για αρπακτικά πουλιά και νυχτερίδες, καθώς και σημαντικές αλλαγές στο ορεινό ανάγλυφο. Οι εκσκαφές και οι διανοίξεις δρόμων ενδέχεται να εντείνουν τη διάβρωση του εδάφους και να επηρεάσουν τη βλάστηση και τα τοπικά οικοσυστήματα.

Όταν μάλιστα σχεδιάζονται πολλά έργα στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, οι επιπτώσεις δεν εξετάζονται μόνο μεμονωμένα. Μπορεί να συσσωρεύονται και να επιβαρύνουν συνολικά το φυσικό περιβάλλον. Για την Ήπειρο, μια περιοχή με σημαντικό φυσικό πλούτο, ορεινά οικοσυστήματα, ποτάμια και τουριστικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το τοπίο, το ζήτημα αποκτά ευρύτερη διάσταση. Ποιος αξιολογεί τη συνολική επιβάρυνση όταν τα έργα εξετάζονται ξεχωριστά; Και ποιος εγγυάται ότι η ενεργειακή ανάπτυξη δεν θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις σε περιοχές φυσικής αξίας;

Ανάπτυξη για ποιον και με ποιο κόστος;

Για την Πάργα και την ευρύτερη περιοχή, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και την ίδια την ταυτότητα του τόπου. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι παρεμβάσεις στο τοπίο και στις δραστηριότητες που στηρίζονται σε αυτό.

Η κυβέρνηση προβάλλει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της. Η ενεργειακή μετάβαση, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή για κάθε χωροθέτηση και κάθε παρέμβαση. Δεν αρκεί να ανακοινώνονται στόχοι για περισσότερη πράσινη ενέργεια. Χρειάζεται να εξηγείται πού εγκαθίστανται οι μονάδες, με ποιους περιβαλλοντικούς όρους και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν προκύπτουν σοβαρές αντιρρήσεις από τις τοπικές κοινωνίες και τα αρμόδια όργανα.

Γιατί, τελικά, οι αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά οι συνέπειες των παρεμβάσεων μένουν στον τόπο που τις φιλοξενεί. Ποιος λογοδοτεί γι’ αυτή την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές επιλογές και στην καθημερινότητα των κατοίκων; Και πόσο ουσιαστική είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, όταν οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή φοβούνται ότι θα βρεθούν μπροστά σε τετελεσμένα;

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο λιμάνι της Πάργας, στην «Άγκυρα», με πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών Δήμου Πάργας ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η δημόσια καταγραφή των αντιδράσεων. Είναι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το σύνολο των σχεδίων, τις αδειοδοτήσεις και τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι απλό και πολιτικά ουσιαστικό: ποιος αποφασίζει για το μέλλον των βουνών της Πάργας και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν οι επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων αποδειχθούν πολύ μεγαλύτερες από όσες σήμερα παρουσιάζονται;