Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ενέργειας και έκλεβαν σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας για να αποκτούν πρόσβαση σε κατοικίες, από όπου αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Η σπείρα εξαρθρώθηκε στις 5 Μαΐου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος των επτά συλληφθέντων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ), της απάτης μέσω υπολογιστή, της αντιποίησης αρχής, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Πρόκειται για τους:

1)ΣΑΜΠΑΝΗ Αθανάσιο του Θεοχάρη και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-1-1978 στο Βόλο

2) ΜΗΤΡΟΥ Ευάγγελο του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, γεννηθέντα την 21-9-1966 στη Χίο,

3) ΠΑΣΙΟ Παρασκευά του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθέντα την 2-1-1991 στην Αγία Βαρβάρα,

4) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Γεράσιμο του Δημητρίου και της Νεκταρίας, γεννηθέντα την 30-4-2001 στην Αθήνα,

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθέντα την 23-8-1986 στο Ηράκλειο,

6) ΣΑΜΠΑΝΗ Αλέξανδρο του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας, γεννηθέντα την 5-10-1993 στη Θεσσαλονίκη,

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ευάγγελο του Βλάση και της Μαρίας, γεννηθέντα την 21-5-1980 στα Άνω Λιόσια.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των κατηγορουμένων γίνεται, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, με σκοπό την εξιχνίαση τυχόν άλλων παρόμοιων αδικημάτων που έχουν διαπράξει σε βάρος επιπλέον θυμάτων. Παράλληλα, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή της απειλής για τη δημόσια ασφάλεια από τη δράση τέτοιων εγκληματικών ομάδων.