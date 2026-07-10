Με το πρόσχημα πως είναι μία απλή τουρίστρια που κάνει διακοπές φέρεται να πήγε στην Κρήτη η 26χρονη, που συνελήφθη σήμερα από την Αντιτρομοκρατική για τις εκρήξεις στην Θεσσαλονίκη στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Η 26χρονη μόλις πληροφορήθηκε πως μία γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα (και τελικά κατέληξε) μετά το «χτύπημα» στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα ταξίδεψε στην Κρήτη για να φύγει μακριά από το κάδρο των ερευνών.

Η αντιτρομοκρατική όμως ήξερε ήδη, έχοντας ταυτοποιήσει τα πρόσωπα (τόσο το δικό της όσο και τους συντρόφου της) από τα βίντεο που πήρε από κάμερες της περιοχής, πως βρισκόταν ένα 24ωρο πριν την έκρηξη έξω από το επίμαχο σημείο και έκανε κατόπτευση του χώρου.

Οι Αρχές την είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και ήξεραν από την πρώτη στιγμή τις κινήσεις της στην Κρήτη. Φτάνοντας στα Χανιά, πήγε στην πολυσύχναστη περιοχή της Παλαιόχωρας, παριστάνοντας την τουρίστρια που κάνει διακοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η 26χρονη κοπέλα -που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστή από προηγούμενη σύλληψή της στις Αρχές- εντοπίστηκε σήμερα στην Παλαιόχωρα, όπου και συνελήφθη.

Η Αντιτρομοκρατική ήξερε ήδη πως έμενε μαζί με τον 29χρονο που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, σε σπίτι που βρισκόταν πολύ κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Οι δυό τους, που θεωρούνται φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης, φιλοξενήθηκαν εκεί από τον τρίτο συλληφθέντα, τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, όπου έμειναν όσο ετοίμαζαν την εμπρηστική επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ώρες η 26χρονη θα μεταχθεί στην Αθήνα και θα οδηγηθεί για ανάκριση στην Αντιιτρομοκρατική. Στο παρελθόν είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση» για εμπρηστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και της δεύτερης ομάδας, που φέρεται να ετοίμασε και να εκτέλεσε τις υπόλοιπες επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια πολιτικών στελεχών της ΝΔ στην συμπρωτεύουσα.