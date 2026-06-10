Ένα απίστευτο περιστατικό με «ψευτογιατρό» , που έκανε… πλιάτσικο σε θαλάμους ασθενών, συνέβη στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Ο άνδρας, με καταγωγή από την κοινότητα των Ρομά, κατάφερε να μπαινοβγαίνει ανενόχλητος στις κλινικές του νοσοκομείου, προσποιούμενος τον γιατρό και να «ξαφρίζει» ό,τι πολύτιμο είχαν ασθενείς και συνοδοί.

Ο δράστης εκμεταλλευόταν τις ώρες αιχμής και την αναστάτωση που επικρατεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Φορώντας ρούχα που παρέπεμπαν σε γιατρό, έμπαινε στους θαλάμους νοσηλείας με το πρόσχημα της εξέτασης ή της ενημέρωσης συγγενών και ασθενών.

Κινητά, χρήματα και κάρτες έκαναν «φτερά»

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες των θυμάτων, που δημοσιεύει το agriniosite, ο ψευτογιατρός περιεργαζόταν τους θαλάμους και, μόλις οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους έστρεφαν αλλού την προσοχή τους ή έλειπαν για εξετάσεις, δρούσε αστραπιαία και έπαιρνε χρυσαφικά, χρήματα ή τραπεζικές κάρτες.

Μέσα σε ελάχιστη ώρα, ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει αρκετά κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, πορτοφόλια με μετρητά, πιστωτικές κάρτες, τιμαλφή από ερμάρια ασθενών ακόμα και προσωπικά έγγραφα νοσηλευομένων.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή όταν οι ασθενείς αναζήτησαν τα προσωπικά τους αντικείμενα και συνειδητοποίησαν ότι ο «γιατρός», που τους είχε επισκεφθεί λίγο νωρίτερα, ήταν στην πραγματικότητα απατεώνας.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως η Διοίκηση του νοσοκομείου και η Αστυνομία. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ιδρύματος για την ταυτοποίησή του. Το περιστατικό είναι ενδεικτικό της ανάγκης για αυστηρότερη φύλαξη των νοσοκομειακών χώρων.