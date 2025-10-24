Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

«Στέκι» των αστυνομικών έχει γίνει η πλατεία του Αγίου Παύλου στο Μεταξουργείο, καθώς εδώ και επί δύο μήνες ομάδες των Δυνάμεων Ασφαλείας σπαταλούν τις ώρες της υπηρεσίας τους εκεί.

Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κάθονται στο κέντρο της πλατείας, με τα περιπολικά σε κοντινή απόσταση, κλείνοντας τη δίοδο στους κατοίκους και τα μικρά παιδιά.

Οι αστυνόμοι περνούν τις ώρες τους κουβεντιάζοντας, τρώγοντας σουβλάκια και αδιαφορώντας για τα νταλαβέρια ναρκωτικών ουσιών που γίνονται σε απόσταση δύο στενών.

Στο… τσακίρ κέφι κάνουν και τα υπηρεσιακά οχήματα τραπεζάκια, ακουμπώντας στην οροφή τους καφέδες και άμα λάχει και κανένα ποτό.

Εκεί πάνε τα λεφτά των φορολογούμενων. Εμείς 13 ώρες, με το νέο νομοσχέδιο και οι… υπάλληλοι καφέδες στην πλατεία.

Δείτε φωτογραφίες: