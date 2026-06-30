Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, την απόφαση του για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αθώωση, κατά πλειοψηφία (2-1) των δύο 20χρονων κοριτσιών, που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με σκοπό να διερευνηθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για τον 20χρονο, ο οποίος πήγε μαζί με τον δράστη στο πάρκο Ασυρμάτου το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας, για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε προτείνει ο Εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος απαλλάχθηκε επίσης κατά πλειοψηφία (2-1) από την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Μετά από τις παραπάνω ανακοινώσεις, επικράτησε μεγάλη ένταση στην αίθουσα από την οικογένεια του θύματος, με συγγενείς να στρέφονται λεκτικά κατά των δύο κοριτσιών.

Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Την Τετάρτη 22 Απριλίου του 2026, σημειώθηκε η δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο 27χρονος βρισκόταν σπίτι και έβλεπε μπάσκετ με τον πατέρα του, Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ, όταν δέθηκε μήνυμα από τον δράστη για να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Εκεί συναντήθηκε με τον 20χρονο και έναν φίλο του και ξεκίνησαν να καβγαδίζουν. Σύντομα, η κατάσταση ξέφυγε και ο 20χρονος «κάρφωσε» τον Θεόφιλο με μαχαίρι στην καρδιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Αφορμή της δολοφονίας στάθηκε η 20χρονη κοπέλα του δράστη, η οποία ήταν και πρώην του Θεόφιλου. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης και ο φίλος του διέφυγαν τρέχοντας από το πάρκο, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και αφήνοντας τον 27χρονο αιμόφυρτο στο έδαφος. Βρήκαν τις δύο 20χρονες κοπέλες και έκαναν ότι δεν συνέβη τίποτα.

Τον Θεόφιλο βρήκε νεκρό ένας περαστικός, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως ήταν πολύ αργά, καθώς ο 27χρονος είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.