Βίντεο- φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Κυριακή στο παλιό κτήριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτηρίου, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε. Η πυρκαγιά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτηρίου, προκαλώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους.

Παράλληλα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση παρείχαν συνδρομή εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Σημειώνεται ότι ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Παράλληλα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο κτήριο του Μπάντμιντον

Τα πρώτα βίντεο από τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδή