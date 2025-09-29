Χρήστος Μαζάνης

Βίντεο με δραστηριότητες από την επιχειρησιακή εκπαίδευση δυνάμεων της ΑΣΔΕΝ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων), έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δύναμη πεζικού επιβιβάζεται σε ελικόπτερο Chinook και μεταφέρεται από νήσο σε μικρόνησο για ενίσχυση, με τη συνοδεία επιθετικών ελικοπτέρων Apache.

Η ικανότητα αξιόπιστης ταχείας αντιδράσεως με αυξημένη δυνατότητα επεμβάσεως, είναι ένας από τους κυριότερους στόχους του  ΓΕΕΘΑ. Στόχος είναι η αυξημένη δυνατότητα επέμβασης σε οποιονδήποτε τομέα του σύγχρονου, περίπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντος ώστε να αποτραπεί κάθε προσπάθεια αμφισβητήσεως της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

 

