Συναγερμός έχει σημάνει στον Παρνασσό, καθώς αγνοούνται δύο ορειβάτες που αποπροσανατολίστηκαν, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσής τους καθώς η Πυροσβεστική μαζί με τους εθελοντές έχουν ξεκινήσει τις έρευνες στην περιοχή του Γεροντόβραχου.

Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 47 και 44 ετών, τα οποία αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα.

Κατά τις 18:50 το απόγευμα οι δύο ορειβάτες αναζήτησαν βοήθεια, καθώς κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να ενημερώσουν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, αφού τους ήταν αδύνατο να εντοπίσουν το μονοπάτι της επιστροφής. Όπως ανέφεραν, βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η έντονη ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα που επικρατούν στην περιοχή, δυσχεραίνουν, τόσο τον εντοπισμό, όσο και την ασφαλή προσέγγισή τους.

Για τη διάσωσή τους, έχουν κινητοποιηθεί άνδρες της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα), της Π.Υ. Λιβαδειάς, με συνολικά 13 άτομα, καθώς και τρεις εθελοντικές ομάδες με 16 άτομα, που γνωρίζουν την περιοχή ως το παλιό χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Δέφνερ.

Οι διασώστες κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του δύσβατου εδάφους και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό. Στελέχη των υπηρεσιών που επιχειρούν είναι καθησυχαστικοί ως προς την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιχείρηση προσέγγισης απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά τους σε προσβάσιμο σημείο.

Το βουνό στη συγκεκριμένη περιοχή έχει χιόνι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες ειδικά όταν πέφτει ο ήλιος.

Πηγή: LamiaReport – ΑΠΕ