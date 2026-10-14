Χειμωνιάτικο σκηνικό στήθηκε από το πρωί της Τετάρτης στον Παρνασσό, με τις πρώτες χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο χιονοδρομικό κέντρο και το τοπίο να ντύνεται στα λευκά.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στα μεγάλα υψόμετρα έφεραν χιόνι από τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο στην καρδιά του χειμώνα παρά στα μέσα Οκτωβρίου.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στο Facebook, φαίνεται η χιονόπτωση να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις εγκαταστάσεις και τις γύρω πλαγιές να αρχίζουν σταδιακά να καλύπτονται από λευκό πέπλο.

«Winter is coming»

Οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού συνόδευσαν τις εικόνες με τη χαρακτηριστική φράση «Winter is coming», προαναγγέλλοντας με χιουμοριστικό τρόπο την αλλαγή του σκηνικού στο βουνό.

Η ανάρτηση προσέλκυσε γρήγορα το ενδιαφέρον των χρηστών των κοινωνικών δικτύων, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες αξιοσημείωτες χιονοπτώσεις της φετινής περιόδου στον Παρνασσό.

Στα λευκά και τα αυτοκίνητα

Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την περιοχή, στις οποίες διακρίνονται σταθμευμένα αυτοκίνητα καλυμμένα από χιόνι.

Η χιονόπτωση ήταν αρκετή ώστε να σχηματιστεί στρώμα πάνω στα οχήματα και σε τμήματα των εγκαταστάσεων, δημιουργώντας τις πρώτες πραγματικά χειμερινές εικόνες της σεζόν.

Το σκηνικό στον Παρνασσό έρχεται την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη μεταβολή του καιρού, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές και ισχυρά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Οι πρώτες εικόνες της νέας χειμερινής περιόδου

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να ξεκινήσει η χιονοδρομική περίοδος, οι σημερινές εικόνες αποτελούν μια πρώτη «γεύση» από τον χειμώνα που πλησιάζει.

Ο Παρνασσός αποτελεί κάθε χρόνο έναν από τους βασικότερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας και οι πρώτες χιονοπτώσεις παρακολουθούνται πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο από τους κατοίκους της περιοχής όσο και από τους φίλους του σκι και των χειμερινών εξορμήσεων.

Προς το παρόν, πάντως, το χιόνι προσφέρει κυρίως ένα εντυπωσιακό θέαμα, μεταμορφώνοντας μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο του χιονοδρομικού σε καθαρά χειμερινό σκηνικό.