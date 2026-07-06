Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, 6 Ιουλίου, στις Αρχές, για τη διάσωση μιας γυναίκας η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην Πάρνηθα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:00, στον Δήμο Αχαρνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα απολάμβανε τη βόλτα της σε πεζοπορικό μονοπάτι κοντά στο γνωστό καταφύγιο «Μπάφι», όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε στο κενό, καταλήγοντας στον γκρεμό.

Η αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν ακαριαία μετά από κλήση που έγινε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του σήματος, οι διασώστες μπόρεσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματισμένη γυναίκα.

Για την επιχείρηση ανάσυρσης κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις, στις οποίες συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό, η εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης ΕΜΑΚ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες των πυροσβεστών και των αστυνομικών, η γυναίκα προσεγγίστηκε και απεγκλωβίστηκε από το δύσβατο σημείο.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης από τα 20 μέτρα, η πεζοπόρος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της, φέροντας ωστόσο τραύματα.

Στο σημείο περίμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη γυναίκα προκειμένου να τη μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της.