Τέλος καλό, όλα καλά, για δύο άνδρες που έχασαν τον προσανατολισμό τους, ενώ έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Σπηλαίου Πανός, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, με την περιπέτειά τους να ολοκληρώνεται αναίμακτα, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 15:00. Οι δύο περιπατητές, αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χάσει τον δρόμο τους στο μονοπάτι, ενήργησαν ψύχραιμα και κάλεσαν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Η κίνηση αυτή αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς μέσω του συστήματος επικοινωνίας επιτεύχθηκε ο άμεσος γεωεντοπισμός τους, δίνοντας στους διασώστες το ακριβές στίγμα της τοποθεσίας τους.

Για την επιχείρηση εντοπισμού κινητοποιήθηκε άμεσα ο 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, διαθέτοντας δύο πυροσβέστες και ένα όχημα. Το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής κατάφερε να προσεγγίσει γρήγορα το σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες και τους συνόδευσε με απόλυτη ασφάλεια σε προσβάσιμο και ασφαλές σημείο, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους.