Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο μία 21χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε από την Πάρο τα ξημερώματα της Τετάρτης και βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξετάζεται το ενδεχόμενο στη νεαρή γυναίκα να χορηγήθηκε ουσία γνωστή ως «χάπι βιασμού», με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Συνελήφθη ο φίλος της

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο φίλος της 21χρονης έχει συλληφθεί στην Πάρο, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Η 21χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη σωτηρία της.