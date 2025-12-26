Ένα αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα το πρωί της Παρασκευής 26/12, περίπου στις 11:30, στην Πούντα της Πάρου, ευτυχώς χωρίς να βρίσκεται μέσα κάποιος επιβαίνοντας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή δύτη, τόσο για την ανέλκυση του οχήματος, όσο και για ερευνήσει αν μέσα στο όχημε υπήρχε κάποιος άνθρωπος.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών φαίνεται ότι το περιστατικό πιθανώς προκλήθηκε επειδή ο οδηγός δεν είχε «σηκώσει»το χειρόφρενο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 12:15, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και ότι δεν προκλήθηκε ρύπανση στη θάλασσα.

Με πληροφορίες από: Cyclades 24