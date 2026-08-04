Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο, χθες Δευτέρα (03/08), αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν παραποιήσει ψηφιακά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους από την εφαρμογή Gov.gr, προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικες και να εισέλθουν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Από τη διακομιδή στο Κέντρο Υγείας, στην αποκάλυψη της απάτης

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας από τους τρεις ανήλικους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πάρου, εξαιτίας σοβαρής μέθης από κατανάλωση αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ, διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις νεαροί είχαν χρησιμοποιήσει μια τεχνολογική «παγίδα».

Συγκεκριμένα, είχαν ανακτήσει τα πιστοποιητικά των δελτίων ταυτότητάς τους από την εφαρμογή Gov.gr και, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, είχαν παραποιήσει την ημερομηνία γέννησής τους ώστε να φαίνονται ενήλικες.

Στη συνέχεια, επιδεικνύοντας τα παραποιημένα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots), κατάφεραν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης.

Δικογραφία και για τους γονείς – Τι ισχύει για το Gov.gr Wallet

Σε βάρος των τριών 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ παράλληλα στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με αφορμή το περιστατικό, σημειώνεται ότι η επίδειξη του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας είναι έγκυρη μόνο ζωντανά, μέσα από την επίσημη εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία ισοδυναμεί με το φυσικό έγγραφο, καθώς και ότι τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) ή οι φωτογραφίες της ταυτότητας δεν αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και η παραποίησή τους συνιστά ποινικό αδίκημα.